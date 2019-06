Lance Livre 22-06-2019

Plantão da

biometria

O terceiro plantão da biometria deste ano teve recorde de público e registrou 40.038 atendimentos em todo o Estado. Em Suzano também foi realizado.

40%

O número é quase 40% superior à quantidade de eleitores atendidos no último plantão, que aconteceu no mês de maio e teve o comparecimento de 29.264 pessoas.

Objetivo da ação

O objetivo da ação é aumentar o número de eleitores com cadastro biométrico e “oportunizar” o atendimento aos cidadãos que trabalham e estudam durante a semana.

Atendimentos

Com os atendimentos realizados no fim de semana passado, o Estado de São Paulo alcança 2 milhões de biometrias cadastradas desde janeiro deste ano. O número corresponde a 26,6% da meta para 2019, que é de 7,5 milhões. Em todo o Estado são 32.752.554 eleitores, dos quais 17.185.723 possuem a

biometria.

Obrigatória

Em 478 cidades de São Paulo, o cadastro biométrico é obrigatório este ano. Estas cidades somam um eleitorado de 11.675.188, dos quais 6.057.473 (51,88%) cadastraram a biometria.

Prazos

Os prazos de encerramento do cadastramento biométrico nestes municípios vão de 30 de agosto a 19 de dezembro de 2019.

Ciclo de

Debates do TCE

Com dez encontros realizados dentre os 20 previstos no calendário de 2019, a 23ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, ao percorrer metade do território paulista, já reuniu mais de 4.400 participantes, entre prefeitos, vereadores, secretários, lideranças políticas e servidores públicos.

Até outubro

Até outubro serão realizados encontros nos 20 municípios que sediam Unidades Regionais (URs) do TCE distribuídas no interior e no litoral do Estado. A expectativa é de que esses eventos possam ocorrer nas cidades do Alto Tietê.