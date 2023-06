LANCE LIVRE 22-06-2023

Privatização da CPTM

A Macro Região Alto Tietê Guarulhos do PT realiza debate para discutir a intenção do Governo do Estado de São Paulo em privatizar a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O evento será nesta sexta-feira, dia 23, no Instituto Federal de Itaquaquecetuba.



Convidados

Foram convidados os deputados estaduais Simão Pedro, Maurici e Donato - que compõem a Frente Parlamentar em defesa da CPTM - para debater com os movimentos sociais, entidades de classe e a militância da região.



Combate a incêndios

A Defesa Civil Estadual conta com ferramentas tecnológicas aprimoradas para auxiliar na prevenção e combate a incêndios durante a Operação SP Sem Fogo, que ocorre durante o período de estiagem, entre 1º de junho e 30 de setembro.



Dois mapas

São dois mapas atualizados diariamente que conseguem, por meio de algoritmos e de monitoramento via satélites, detectar possíveis riscos de incêndio em cada região do Estado e também identificar focos de queimada já existentes.



Contrato

As ferramentas são fruto de um contrato da Defesa Civil com a empresa de meteorologia Climatempo.



Tecnologias

As tecnologias foram utilizadas no período de estiagem do ano passado e passaram por melhorias para a Operação SP Sem Fogo de 2023.



Mapa de Risco de Incêndio

O Mapa de Risco de Incêndio funciona como uma ferramenta preventiva. Com base em modelos meteorológicos, é possível identificar as chances de incêndio em determinado local.