LANCE LIVRE 22-06-2025

Mesários

Faltando pouco mais de um ano para as eleições gerais de 2026, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) está focado na mobilização de cidadãos para atuarem como mesários voluntários.



Campanha

Entre os dias 21 e 30 de junho, o órgão promoverá uma nova campanha de incentivo, com divulgação no “Jornal do Ônibus”, da SPTrans, buscando fortalecer a participação popular na realização das eleições.



Papel crucial

Os mesários desempenham um papel crucial para a segurança, organização e transparência da votação, e a conscientização dessa importância tem se refletido no aumento da participação espontânea. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no estado de São Paulo, o percentual de voluntários no primeiro turno foi de 67% dos 412.409 mesárias e mesários convocados nas Eleições 2024 e, no pleito de 2022, foi de 63% do total de 410.282.

Levantamento do TCE sobre custos nas câmaras

Com mais de 6,9 mil legisladores nos 644 municípios do Estado de São Paulo (exceto a Capital), as Câmaras Municipais custaram, juntas, entre janeiro e dezembro de 2024, mais de R$ 4 bilhões aos cofres públicos no Estado, segundo informações do portal do Tribunal de Contas (TCE) de São Paulo.



Levantamento

De acordo com levantamento do TCE-SP, para financiar os plenários – que abrigam entre 9 e 34 vereadores -, os recursos para custeio e manutenção das Casas Legislativas atingiram a cifra total de R$ 4.003.648.417,34. Levando em conta o gasto total e um universo de 6.908 assentos, o custo médio por vereador no Estado é R$ 579.566,93.



População

Para atender uma população estimada em 34.077.616 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o custo médio per capita, para custeio e despesa dos vereadores, é de R$ 117,49 por cidadão.