Lance Livre 22-07-2020

Novo secretário de Saúde do Estado

O governador João Doria (PSDB) anunciou ontem o médico infectologista Jean Gorinchteyn como o novo secretário da Saúde de São Paulo.

Professor da UMC

Gorinchteyn é professor de infectologia na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Ele também trabalha no Instituto Emilio Ribas e no Hospital Israelita Albert Einstein.

Gastos na campanha

Os candidatos a prefeito e vereador nas Eleições 2020 conhecerão, até o dia 31 de agosto, os valores que poderão ser utilizados em suas campanhas. Esta é a data final que a Justiça Eleitoral tem para dar publicidade ao limite de gastos estabelecido para cada cargo eletivo em disputa.

Em 2016

Em 2016, com as novas regras para a campanha eleitoral, os candidatos a prefeito em Suzano não puderam ultrapassar o valor de 70% do total gasto da campanha mais cara de 2012.

R$ 1,375 milhão

O montante há quatro anos chegou a ser de R$ 1,375 milhão. Os valores foram publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na época.

Vereadores

Para os candidatos a vereador, cargo que também teve o valor de campanha restrito a 70% do maior gasto de 2012, o teto, de 2016, foi de R$ 64.157.

Esquerda dividida

Com o anúncio de que PSOL, PC do B e PT vão disputar as eleições com pré-candidatos a prefeito, a esquerda de Suzano fica, cada vez mais, dividida.

Ensaio

O PT chegou a ensaiar uma conversa com o PSOL, mas os dois partidos seguem caminhos próprios na disputa majoritária.

Segundo turno

Na possibilidade de um segundo turno em Suzano a tendência é de que esses partidos possam se unir em torno de um apoio.