LANCE LIVRE 22-07-2023

Ligação com a Baixada Santista

A reunião que o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou no Instituto de Engenharia na sexta-feira - para discutir a possibilidade de uma nova ligação da Região Metropolitana de São Paulo à Baixada Santista, passando por Suzano - pode render bons resultados no futuro.



Projeto ousado

Nas palavras de Ashiuchi, o projeto é ousado e que muito diálogo sobre essa proposta vem sendo realizada.



Encontro

“Por isso, o encontro no Instituto teve o objetivo de ouvir especialistas, a fim da criação de um estudo robusto a ser encaminhado às autoridades competentes”, disse o prefeito pelas redes sociais.



Importante para o País

Ao comentar sobre a relevância, Ashiuchi enalteceu o projeto, que segundo disse, “é sinônimo de desenvolvimento não só para Suzano e região, mas para todo o Estado e até mesmo para o Brasil”.



Secretários vão a Brasília

Os secretários municipais de Governo, Alex Santos, e de Meio Ambiente, André Chiang, ao lado do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, estiveram em Brasília em busca de investimentos e projetos na área de sustentabilidade para Suzano voltados à causa animal e à proteção de recursos naturais.



Representantes

Os representantes iniciaram as conversas na quinta-feira (20), no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, onde as autoridades se reuniram com a analista da coordenação de proteção animal, Núbia Silva. Na oportunidade houve a discussão das demandas acerca dos processos de castração realizados na cidade e do combate aos maus-tratos com animais de estimação, relacionando cases de sucesso com as possibilidades de investimento em Suzano.