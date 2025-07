LANCE LIVRE 22-07-2025

Conselho para Assuntos da Pessoa com Deficiência

A prefeita Mara Bertaiolli empossou na semana passada os membros da gestão 2025/2027 do Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência. A cerimônia foi realizada no auditório da Prefeitura e contou com a parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social.



Abre aspas

“Este é o começo de uma nova história e podem ter certeza da nossa vontade e comprometimento em fazer com que todas as pessoas com deficiência sejam ouvidas, acolhidas e tenham políticas públicas que as atendem. Estamos num processo de modernização, buscando avanços que compactuam com uma sociedade mais justa, humana e acolhedora. E o Conselho é parte fundamental disso. Vocês, assim como todos nós, são responsáveis pela construção de uma sociedade com muito menos preconceito e muito mais oportunidade para todos e para todas”, pontuou a prefeita.



Presidente

O presidente da gestão 2023/2025 do CMAPD, Ricardo de Oliveira Pedroso, agradeceu todos os conselheiros e lembrou de importantes feitos desses últimos anos, como a realização da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.



Órgão colegiado

O CMAPD é um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, que tem por finalidade estabelecer diretrizes voltadas à formulação, implementação e fiscalização de políticas públicas destinadas à promoção dos direitos e à inclusão das pessoas com deficiência.



Cortella em Suzano

O filósofo Mario Sergio Cortella esteve em Suzano nesta segunda-feira para uma palestra aos profissionais da Secretaria de Educação. O evento aconteceu na Arena, no Max Feffer. Veja os detalhes no portal do DS e no jornal.