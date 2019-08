Lance Livre 22-08-2019

Boca de urna

Pesquisa de boca de urna é o trabalho feito por pessoas a serviço dos institutos de pesquisa imediatamente após a saída dos votantes da seção eleitoral, com o objetivo de antecipar o resultado provável das eleições majoritárias (presidente da República, governador de estado, prefeito e senador) e proporcionais (deputados federais, estaduais e distritais e vereadores). Essa é a definição que o Glossário Eleitoral Brasileiro traz para esse tipo de pesquisa.

Glossário

Segundo o Glossário, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que os resultados das pesquisas de boca de urna só podem ser divulgados depois da votação em todo o país, a fim de evitar que sejam por eles influenciados os eleitores desejosos de votar em quem vai ganhar.

Definição

de pesquisa

Além da definição de pesquisa de boca de urna, o Glossário traz também o conceito de pesquisa eleitoral, que é a indagação feita ao eleitor, em um determinado momento, sobre a sua opção a respeito dos candidatos que concorrem em uma determinada eleição.

Emenda

de Estevam

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) vai receber hoje o deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) para tratar sobre emenda parlamentar destinada à saúde pública de Suzano. Será às 9 horas na Prefeitura.

Audiência pública

Mogi das Cruzes será a primeira cidade a realizar a audiência pública para debater o Orçamento Estadual 2020.

2 de setembro

A atividade acontecerá no próximo dia 2 de setembro, às 19h, na Câmara Municipal e será presidida pelo deputado Estevam Galvão, autor da solicitação para inclusão da região no calendário de audiências no Estado.

19

No total serão realizadas 19 audiências públicas, representando todas as regiões administrativas do Estado. Os encontros se encerram em 16 de outubro, com o último debate na Assembleia Legislativa, representando a Capital paulista.