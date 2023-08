LANCE LIVRE 22-08-2023

Reunião com vereador de Mogi

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) recebeu, em seu gabinete, o vereador Zé Luiz, de Mogi das Cruzes.



Projetos

Segundo o prefeito, na oportunidade, o parlamentar falou sobre a “visível melhora da cidade de Suzano”. “Tratamos de projetos para as famílias de ambos os municípios”, disse.



Acidente trágico

O prefeito de Suzano publicou nota, por meio das redes sociais, lamentando o trágico acidente envolvendo um ônibus de torcedores do Corinthians. O coletivo voltava de Minas Gerais, onde ocorreu a partida contra o Cruzeiro. Foram 7 vítimas fatais e mais 27 feridos. “Peço que Deus conforte o coração dos familiares das vítimas! Meus sentimentos a toda nação corintiana”, disse o prefeito.



Candidato a presidente do PT

O advogado e assessor parlamentar, Anderson Ventura, recebeu apoio a sua candidatura a presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Suzano, em uma plenária na sede do Sindicato da Construção Civil.



Processo Eleitoral

O Processo Eleitoral Direto e Extraordinário (PedEx), onde os filiados da sigla no município decidirão a futura presidência do PT na cidade, está marcado para acontecer em oito de outubro e com local a ser definido.



300 militantes

O ato, que reuniu 300 militantes, contou com a presença do deputado federal do PT, Arlindo Chinaglia; do coordenador da Macro PT Alto Tietê e Guarulhos, Cláudio Ramos; entre outras autoridades do partido.