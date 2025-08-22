LANCE LIVRE 22-08-2025

Damasio articula avanços para a saúde no Alto Tietê

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) se reuniu nesta quarta-feira, 20 de agosto, com o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, para tratar de uma pauta emergencial para a população da região do Alto Tietê: os investimentos e melhorias na rede pública de saúde, entre eles a hemodiálise no Alto Tietê, a inauguração da Maternidade de Mogi das Cruzes, abertura do PS do Hospital Luzia de Pinho Melo e informatização do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. A informação é da assessoria de imprensa do parlamentar.



Em SP

O encontro aconteceu em São Paulo e contou com a participação dos vereadores de Ferraz de Vasconcelos Luiz Tenório, Ewerton Lissa e Hodirlei Martins (Mineiro).



Hospital Regional

Para Ferraz de Vasconcelos, as solicitações se concentraram no Hospital Regional, Osíris Florindo Coelho, incluindo a ampliação e melhoria do atendimento médico, a contratação de profissionais de saúde, a reposição regular de insumos e medicamentos básicos, a redução da demora em consultas e exames e a implementação de ações voltadas à humanização do cuidado, especialmente para crianças e idosos.



Assessoria técnica

Durante a reunião, a assessoria técnica do secretário adiantou que ocorrerá a informatização do sistema desta e de todas unidades de Saúde do Estado. Trata-se de um programa integrado de prontuários para agilizar os atendimentos, aumentando a eficiência do serviço prestado.



Mogi

Em relação à Mogi das Cruzes, o parlamentar defendeu a implantação de um Centro de Hemodiálise, para que pacientes não precisem se deslocar até a capital.