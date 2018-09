Lance Livre 22-09-2018

Reivindicações

As eleições se aproximam e as entidades de classe estão preparando reivindicações aos candidatos ao governo do Estado.

ACE

Esta semana, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano reivindicou maior segurança e a revisão dos impostos pagos pelos lojistas para os candidatos ao governo do Estado de São Paulo.

Duas demandas

Segundo o presidente Fernando Fernandes, as duas demandas são cobradas há anos pela a entidade.

12 postulantes

Além disso, ele comentou que procurou os 12 postulantes para tratar sobre os assuntos. No entanto, a agenda dos candidatos não possibilitou o encontro.

Falta de segurança

Para o presidente da ACE, a falta de segurança é o principal problema tanto no comércio central quanto na região do Dona Benta e do Distrito de Palmeiras.

Casos de furto

Fernando disse que no Centro, por exemplo, a preocupação maior é com os casos de furto, que na maioria das vezes acontece à luz do dia. Para a ACE, é preciso mais patrulhamento, mais homens e viaturas fazendo a segurança.

Impostos

Em relação aos impostos pagos pelos comerciantes, Fernando Fernandes falou que há muita cobrança para pouco serviço prestado.

Contratação

de seguranças

"Os lojistas pagam impostos atrás de impostos, mas não veem um retorno positivo. Com a segurança mesmo, por exemplo, muitas lojas contratam seguranças particulares para ficarem seguras e longe de serem assaltadas", explicou.

Sindicatos

Na semana passada, o DS ouviu sindicatos - Educação e Saúde - que fizeram reivindicações solicitando dos candidatos ao governo do Estado melhorias nos setores.