Lance Livre 22-09-2019

Fake News

O Seminário Fake News, Redes Sociais e Democracia será realizado pela Câmara dos Deputados nos dias 25 e 26 de setembro, no Auditório Nereu Ramos.

Secretaria

O evento foi organizado pela Secretaria de Participação, Interação e Mídias Digitais (Semid), em parceria com a Procuradoria Parlamentar e a Secretaria da Transparência (Setran).

Direcionado

Direcionado a parlamentares, servidores, comunidade acadêmica, organizações afins ao tema, grupos da sociedade civil e organismos internacionais, o seminário tem como objetivo compreender e discutir os desafios ligados ao uso da internet e das fake news para fins políticos, e propor soluções para fortalecer os mecanismos democráticos.

Temas

Entre os temas que serão debatidos estão: a relação entre fake news, desinformação e liberdade de expressão; o combate a este fenômeno no Parlamento; a difusão de notícias falsas num cenário de polarização na sociedade; e o combate à desinformação por meio da educação midiática.

Congresso

em Foco

Estreante na Câmara, Tabata Amaral (PDT - SP) é a grande vencedora do Prêmio Congresso em Foco 2019 na categoria de “Melhores Deputados”. A informação é do portal Congresso em Foco.

Bandeira

Segundo informações do Congresso em Foco, aos 25 anos, Tabata foi eleita com a bandeira da renovação política e “tem sido firme em seus posicionamentos no plenário, mesmo quando é alvo de críticas, como aconteceu na reforma da Previdência”. “Por isso, foi eleita a melhor deputada do ano pelo júri especializado do Prêmio Congresso em Foco 2019”, informou o portal.

Em Suzano

Tabata esteve em Suzano na semana passada na 8ª Edição do "Gabinete Itinerante". O Casarão das Artes foi o local escolhido para receber o evento, que teve como tema "Prevenção e Combate à Violência Contra a Mulher".