Lance Livre 22-09-2020

Registro de

candidaturas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) efetuou até agora 25.952 pedidos de registros de candidatura para concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas Eleições Municipais de 2020 em todo o País.

Cargos

Desse total, 1.250 requerimentos são para o cargo de prefeito, 1.252 de vice-prefeito e 23.450 de vereador. Os partidos e coligações têm até as 19 horas, do dia 26 de setembro, para apresentar pedidos à Justiça Eleitoral.

Registro de

Marcus Melo

Na região, o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), foi o primeiro a fazer o registro de sua candidatura, segundo dados do TSE. Em Suzano, ainda não há pedidos oficiais.

Eduardo Kobra

A Escola Estadual Professor Raul Brasil ganhou uma obra de arte do muralista Eduardo Kobra. Na semana passada, Kobra postou um vídeo, em suas redes sociais, para falar do desenho em homenagem às vítimas do massacre da Escola Raul Brasil ocorrido em março de 2019.

Recomeço

O artista afirmou que foi retratado - na propria instituição de ensino - o “recomeço da vida na escola”.

Mensagem

Kobra deixou uma mensagem: “O massacre tocou o mundo. Um ano depois, em memória de quem nos deixou e agradecendo por quem sobreviveu, só podemos pedir uma coisa: paz”, disse Kobra.

Mulheres na política

Reportagem publicada no Jornal Folha de S. Paulo sobre a representativida das mulheres na política mostrou os seguintes números: das 664 cadeiras nos 39 municípios, apenas 56 (8%) são de vereadoras, proporção menor do que a média nacional (13%). No caso do comando das prefeituras, são 3 prefeitas nas 39 cidades.

Fatores

Ainda segundo a reportagem da Folha, entre os fatores que levam ao baixo número de legisladoras está a forma como os partidos funcionam, avalia a cientista política e professora da Universidade Federal de São Carlos Maria do Socorro Sousa Braga.