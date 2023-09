LANCE LIVRE 22-09-2023

Dia do Tietê

Em comemoração ao Dia do Rio Tietê, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, estará em Salesópolis, nesta sexta-feira (22), cidade onde o rio nasce.





Parque Nascentes

Na ocasião, além de visitar o Parque Nascentes do Tietê, assinará ordem de serviço para obras de revitalização e paisagismo de 50 quilômetros das margens do rio. Outro anúncio é o lançamento do novo site do IntegraTietê, com um painel de monitoramento sobre dados do programa, como indicadores de desassoreamento e de coleta e tratamento de esgoto, até 2026, além da medição da qualidade da água do rio – de forma trimestral, com série histórica desde 2010.





DAEE

Acompanhada da superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Mara Ramos, a secretária vai atender à imprensa após o término da agenda.



Secretários se reúnem com Sicoob Metropolitano

A Prefeitura de Suzano, representada pelos secretários de Administração, Cintia Renata Lira, e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, marcou presença na primeira visita do presidente do Conselho de Administração da Sicoob Metropolitano, Luiz Ajita, à unidade do município, localizada na Rua Nove de Julho, no Centro.





Valores e objetivos

Ele explanou sobre os valores e os objetivos da instituição financeira cooperativa e destacou a satisfação em visitar a cidade, que considera estar em plena expansão.