LANCE LIVRE 22-10-2025

Connect Christ 2026

O prefeito Pedro Ishi (PL) participou de reunião para alinhar os detalhes do Connect Christ 2026, evento marcado para dia 18 de abril, em Suzano.



Evento

O evento deve reunir centenas de pessoas em uma edição “com música, fé e união”.



Edições

O prefeito lembrou que, assim como nas edições anteriores, a entrada será solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.



Presenças

O prefeito esteve com o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, e com o representante do evento, Leonardo Lajos, para alinhar os preparativos da celebração que já faz parte do calendário da cidade.

Simpósio de Direito Previdenciário

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba), por meio da Comissão de Direito Previdenciário, promoveu a oitava edição do tradicional “Simpósio de Direito Previdenciário”.





80 profissionais

O evento reuniu cerca de 80 profissionais ao longo de um dia marcado pela troca de experiências e conhecimentos.

Com o acompanhamento da presidente da subseção, Matilde Gomes; da vice-presidente, Cleópatra Lins Guedes; do presidente do grupo temático organizador, Alexsandro Farinelli; e do presidente da Comissão de Relações Institucionais, Jairo Saturnino Mendes, o simpósio reuniu seis palestrantes de alto renome no Estado de São Paulo para tratar de múltiplos aspectos da advocacia envolvendo o serviço de aposentadoria e previdência social.