Lance Livre 22-11-2018

Acessibilidade

digital em Brasília

A webdesigner da Câmara de Suzano, Taiane Fernandes, estará hoje em Brasília (DF) para apresentar a experiência do Legislativo suzanense em acessibilidade digital no 10º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGitec).

Palestra

Ela fará uma palestra às 13h30, intitulada “Câmara de Suzano, exemplo de acessibilidade digital”.

Gitec

O Grupo Interlegis de Tecnologia (Gitec) é uma comunidade de prática formada por pessoas da área de Tecnologia da Informação de casas legislativas, criada em 2004, que atualmente conta com mais de 800 membros.

Intercâmbio

O grupo promove todos os anos o EnGitec, com o objetivo de materializar o intercâmbio tecnológico e promover a atualização dos participantes, por meio de palestras, minicursos e mesas-redondas.

Prestação

de contas

Até o momento, dos 28.070 candidatos que disputaram as Eleições Gerais deste ano, 20.546 entregaram à Justiça Eleitoral as prestações de contas de campanha, o que corresponde a 73,20% do total.

Prazo

Para quem concorreu no segundo turno, o prazo para apresentar as informações sobre arrecadação e gastos realizados ao longo da corrida eleitoral terminou no último sábado.

6 de novembro

O dia 6 de novembro, por sua vez, foi o prazo final para candidatos que participaram do primeiro turno do pleito entregarem seus documentos. No total, a Justiça Eleitoral ainda espera receber 7.524 prestações de contas.

14 candidatos

Todos os 14 candidatos a presidente da República entregaram as relações de receitas e despesas de campanha dentro dos prazos estipulados pela legislação eleitoral.

203

Dos 203 políticos que disputaram o cargo de governador, 190 fizeram a entrega dos documentos à Justiça Eleitoral, o que equivale a 93,60% do total.