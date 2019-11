Lance Livre 22-11-2019

Profissionais

do Ano

Dois profissionais da área de Comunicação vão receber o Título de Honra ao Mérito, entre 38 categorias, na Câmara de Suzano no dia 6 de dezembro. Trata-se da sessão solene dos “Profissionais do Ano 2019”.

Fotógrafo

Pela primeira vez, a Câmara de Suzano entregará o Título de “Fotógrafo do Ano”, profissão incluída em 2019 no rol de “Profissionais do Ano”. Irineu Rodrigues Lavoura Junior, conhecido como Irineu Junior, receberá a homenagem.

Atuação

O repórter fotográfico tem 32 anos e atua na área há desde 2003. Começou a carreira fazendo o registro fotográfico de eventos, festividades e baladas para um site de notícias do Alto Tietê. No ano seguinte, entrou como estagiário do DS, onde permaneceu até 2016. Desde 2017, atua como assessor fotográfico da Prefeitura de Suzano e professor de Fotografia.

Jornalista

O “Jornalista do Ano” será Alexandre Trindade, de 43 anos, que atua na área há mais de 15 anos.

Assessor

parlamentar

Trindade foi assessor parlamentar na Câmara de Suzano e assessor de imprensa na Prefeitura de 2005 a 2012. Atualmente se dedica a projetos de comunicação institucional e presta serviços como jornalista free lancer em Suzano e região.

Banco Itaú

Reportagem publicada no site da Folha de S. Paulo mostra que a gestão Bruno Covas (PSDB) multou o banco Itaú em R$ 3,8 bilhões por suposta fraude fiscal, descoberta após a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) de sonegação tributária, realizada na Câmara Municipal.

Investigação

O banco foi investigado por simulação de endereço em outro município, com objetivo de deixar de pagar impostos na capital paulista. As operações do banco ficavam oficialmente nos municípios de Poá e Barueri. O banco nega as acusações.