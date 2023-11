LANCE LIVRE 22-11-2023

Flávia Verdugo

A pré-candidata em Poá pelo Partido Liberal, Flávia Verdugo, toma posse nesta quinta-feira como presidente do partido na cidade.



Primeira mulher

Flávia Verdugo é a primeira mulher a ocupar a presidência do Partido Liberal no município: “Sinto-me privilegiada por assumir um partido como o PL em Poá”, disse ela, que lembrou da importância desse fato histórico. “Mais do que isso, este momento significa a força da mulher na participação do PL na cidade”.



Data

Com o tema “Um Novo PL Para Uma Nova Poá - Venha fazer parte desta Mudança”, a posse será no dia 23, às 18h30, no Casarão da Baronesa, em Poá.



Cerimônia

A Câmara de Suzano realizará, no dia 1º de dezembro, às 18 horas, a sessão solene dos “Profissionais do Ano 2023”. O evento será no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”.

Homenageados

São 37 homenageados, entre eles o jornalista Rômulo Cabrera.



Livro

Cabrera escreveu o livro-reportagem “146 Dias Sem Ela”, fruto de seu trabalho de conclusão de curso, em que conta a experiência de ficar 146 dias sem usar a internet ou qualquer tipo de dispositivo eletrônico.



Estreia

Estou no Diário de Suzano desde maio de 2019. São quase cinco anos de dedicação a um dos mais tradicionais jornais do Alto Tietê. Hoje é minha estreia escrevendo para a coluna e uma honra ter minha foto estampada no topo.



Até dia 26

Já escrevi em outras oportunidades para o Lance-Livre, mas esta é a primeira vez em que o faço com minha identificação em foto e nome. Vocês me acompanham até o próximo domingo, dia 16, quando se encerram as férias do editor-chefe, Edgar Leite.