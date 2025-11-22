LANCE LIVRE 22-11-2025

Prefeito de Corumbataí em Suzano
A Prefeitura de Suzano recebeu a visita do prefeito de Corumbataí, João Batista Altarúgio Filho, acompanhado do secretário de Governo e Finanças, Daniel Zaine Borgo.
Interior
O grupo do interior de São Paulo foi recepcionado pelo prefeito Pedro Ishi, pelo secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, e pelo secretário de Governo, Alex Santos, que apresentaram as ações desenvolvidas no urbanismo da cidade, com destaque para a legislação vigente, incluindo o Plano Diretor e as demais normativas que orientam o planejamento do município.
Conlatam
Também estiveram presentes o presidente da Confederação das Instituições Latino-Americanas (Conlatam), Daniel Rodrigues, e o coordenador do Observatório Conlatam, Durval Parreira.
GeoSuzano
Durante o encontro, também foi apresentado o sistema GeoSuzano, ferramenta que integra dados territoriais e contribui para a modernização administrativa e a qualificação da tomada de decisões.
Troca de experiências
A visita fortaleceu a troca de experiências entre os municípios e reafirmou o compromisso com práticas inovadoras e um planejamento urbano cada vez mais eficiente.
Trabalho
“É uma satisfação compartilhar com Corumbataí o trabalho que temos desenvolvido em Suzano, especialmente no que diz respeito ao planejamento urbano e ao uso de tecnologias, como o GeoSuzano”, destacou o prefeito Pedro Ishi.