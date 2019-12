Lance Livre 22-12-2019

Contra enchentes

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) anunciou, na semana passada, em vídeo publicado nas redes sociais, que a Prefeitura realiza serviços em diversos bairros da cidade para evitar enchentes.

Obras

"Quando o assunto é enchente estamos realizando obras, intervenções, limpezas em todos os setores da cidade. Limpamos os córregos de Palmeiras, assim como no Parque Maria Helena, Miguel Badra, Jardim Nazareth e Jardim Belém. Bairros que têm o histórico de alagamento", diz o prefeito.

Tempestade

Duas semanas atrás, Suzano e a região foram atingidas por uma tempestade. Conforme reportagens publicadas na edição impressa do DS, a cidade registrou 61 quilômetros de congestionamentos e bairros ficaram alagados.

Previsão

A previsão era de até 15 milímetros de chuva em Suzano nesse dia. Porém caíram mais de 116 milímetros de chuva. Esse índice colocou a cidade em segundo lugar no País entre as cidades que mais choveram, e em primeiro no Estado.

Controle

"Infelizmente, apesar de todo nosso trabalho, não temos controle sobre as forças da natureza. Ela foi maior. Mas o que nos importa é que nenhuma vida foi perdida", diz.

Prevenção

O prefeito completa informando que "os serviços do Fundo Social, da Assistência Social, Obras e Manutenção trabalham diariamente para prevenir e proteger". "Peço para que a população não jogue lixo na rua, para melhorar a manutenção da cidade", reitera.

Toda a região

foi atingida

pelas chuvas

As chuvas têm atingido todas as cidades da região. Há uma preocupação dos prefeitos em buscar alternativas para evitar novas enchentes, principalmente nos bairros mais afastados. As cidades criaram seus planos de prevenção com expectativa de amenizar a situação.