LANCE LIVRE 22-12-2023

‘Município Verde Azul’

Nesta semana, Suzano foi certificado de forma inédita, com 88 pontos, no “Programa Município VerdeAzul (PMVA)” e ficou em 9º lugar no ranking das 65 cidades paulistas com população entre 100 e 500 mil habitantes. (O DS trouxe os detalhes na edição de quarta-feira, dia 20).



Reconhecimento

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), afirmou que esse reconhecimento é mais uma conquista para a cidade. “Temos de nos sentir orgulhosos por avançar neste tema tão importante e caro para nós. Temos tido muito êxito nas iniciativas que estamos desenvolvendo no município e, por isso, nossas ações têm sido premiadas, se tornando referência na região e no Estado de São Paulo. Suzano tem se desenvolvido de maneira sustentável, preservando seus recursos naturais e garantindo melhoria da qualidade de vida da população”, frisou Ashiuchi.



Ações

Entre as ações desenvolvidas em Suzano que contribuíram para o reconhecimento foi a eficiência da gestão dos resíduos, na qual o município se destaca pela oferta de ecopontos à população. Instalados no Parque Maria Helena, na Marginal do Una, no Jardim Dona Benta e no Cidade Boa Vista, as unidades acolhem resíduos provenientes de poda, jardinagem, construção civil, materiais recicláveis, óleos de cozinha, pilhas, baterias, latas de tinta vazias, entre outros.



Caçamba Verde

Outra iniciativa relevante no combate ao descarte irregular de resíduos da construção civil é o programa “Caçamba Verde”, um sistema de rastreamento de transportadores, também conhecidos como caçambeiros, que são cadastrados junto à prefeitura para manter um procedimento de descarte seguindo normas pré-estabelecidas.



Mais ações

Em abril, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deu início ao serviço de coleta seletiva visando recolher os resíduos recicláveis e, posteriormente, os destinar para locais adequados. A iniciativa ocorre em parceria com a concessionária Renova.