Lance Livre 23-01-2018

PT e Lula

Membros de diretórios municipais do PT nas cidades da região estão se preparando para estar presente em Porto Alegre, amanhã, para acompanhar o julgamento da ação do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

À luta

"É preciso ir à luta defender a democracia", disse um petista ontem à Coluna Lance Livre.

Senadores

Se por acaso os petistas do Alto Tietê seguirem para a capital gaúcha, com certeza, vão encontrar por lá, as senadoras Gleisi Hoffmann (PR), presidente do PT, Fátima Bezerra (RN) e Regina Sousa (PI) e os senadores Humberto Costa (PE), líder da oposição no Senado, Jorge Viana (AC), José Pimentel (CE), Paulo Paim (RS) e Paulo Rocha (PA).

Julgamento

amanhã

A partir das 8h30 de amanhã, a 8ª Turma do TRF-4, composta por três desembargadores, apreciará o recurso apresentado por Lula contra a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o petista a 9 anos e seis meses de prisão no caso do triplex do Guarujá.

Quatro meses

Faltam menos de quatro meses para os cidadãos que pretendem votar nas Eleições Gerais de 2018 requererem a inscrição eleitoral, caso ainda não tenham tirado o título de eleitor.

9 de maio

O prazo termina no dia 9 de maio, que é a data final de fechamento do cadastro eleitoral para as eleições deste ano.

Pela Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios aos brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos.

Prazo esgotado

Também em 9 de maio se esgota o prazo para o eleitor informar à Justiça Eleitoral qualquer alteração de dados para a atualização de seu cadastro ou solicitar a transferência de domicílio eleitoral.