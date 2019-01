Lance Livre 23-01-2019

Plano de

Mobilidade Urbana

O processo de elaboração do futuro Plano Municipal de Mobilidade Urbana terá as duas últimas reuniões distritais com a população na próxima semana. A informação é da Secretaria de Comunicação Pública (Secop).

Dias

Ainda segundo a Secop, os encontros ocorrerão no dia 29 (terça-feira), no distrito de Palmeiras, e em 1º de fevereiro (sexta-feira), na região central. Serão os dois últimos antes da realização de uma audiência pública sobre o assunto na Câmara de Suzano, prevista para ocorrer no mês que vem.

Coordenação

O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

Diagnóstico

O diagnóstico vem sendo feito desde outubro do ano passado. Já houve reuniões com a comunidade nos bairros e também com setores públicos e entidades de classe, como Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS), Polícia Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Associação Comercial e Empresarial (ACE), Conselhos Municipais, grupos de ciclistas e cicloativistas, representantes do transporte público coletivo, complementar e escolar e Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

Desafios

e soluções

Ainda conforme a Secop, os encontros promovem o debate sobre desafios e possíveis soluções. Contam com a participação de integrantes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e na ocasião são abordados assuntos como sistema viário, acessibilidade, modalidades de transporte público, particular e de carga, entre outros.

Próximas

As próximas reuniões distritais agendadas são abertas a toda população. A de 29 de janeiro ocorrerá na estrada do Tanaka, 751, no Jardim Ana Rosa, distrito de Palmeiras, às 19 horas. Já o encontro de 1º de fevereiro será realizado na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE), localizada na rua Presidente Rodrigues Alves, 157, no centro de Suzano, às 16 horas.