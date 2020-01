Lance Livre 23-01-2020

Vizinhança Solidária Empresarial

Reportagem publicada pelo DS no começo deste ano sobre a implementação do Programa Vizinhança Solidária Empresarial ganhou repercussão e apoio de empresas da região.

Empresas participantes

Uma delas, a Suzano Papel e Celulose está inserida no projeto. No início deste mês, o coronel Wagner Tadeu Silva Prado, responsável pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA M-12), anunciou a implementação do Programa Vizinhança Solidária Empresarial.

Empresários e funcionários

O projeto visa reunir empresários e funcionários das empresas da região para ajudar na prevenção de crimes e delitos.

Fiscalização do Orçamento

Informações do site da Câmara Federal apontam que há três formas de fiscalizar a execução da Lei Orçamentária Anual (LOA) da União.

Relatórios

Em Relatórios, existem dois bancos de dados que possibilitam a pesquisa dos recursos públicos da União liberados para todo o País.

Quanto e quando

Pode-se saber quanto, quando e para onde a verba foi destinada. Uma das bases de dados apresenta todos os gastos previstos, empenhados (reserva realizada antes da liberação) e liberados.

Consulta

As informações podem ser consultadas mês a mês ou acumuladamente. O segundo banco de dados permite a consulta específica das emendas individuais dos parlamentares que têm aplicação impositiva.

Transferências

Em Transferências, o cidadão pode consultar o repasse de recursos da União para os estados federados, municípios e o Distrito Federal.

Disponíveis

Estão disponíveis as informações sobre as transferências constitucionais obrigatórias e as voluntárias, que são decorrentes de celebração de convênios e acordos.