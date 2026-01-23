LANCE LIVRE 23-01-2026

1º Simpósio de Direito Previdenciário
A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realiza, nesta sexta-feira (23), a partir das 9 horas, o 1º Simpósio de Direito Previdenciário, reunindo especialistas de destaque para debater temas atuais e relevantes da área previdenciária.
Sede
O evento será na sede da subseção (Rua Baruel, nº 592) e integra a programação comemorativa pelos 50 anos da OAB Suzano.
Comissão
Organizado pela Comissão de Direito Previdenciário, em parceria com a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, o simpósio tem como proposta oferecer conteúdo técnico, prático e atualizado à advocacia, promovendo capacitação, troca de experiências e fortalecimento profissional.
Programação
A programação contará com a participação de palestrantes de reconhecida atuação acadêmica e profissional. A abertura dos debates será conduzida por Camilla Varella, que abordará o tema “A Nova Avaliação Biopsicossocial e o Impacto nos Benefícios Previdenciários e Assistenciais”, trazendo reflexões atuais sobre inclusão, critérios de avaliação e impactos práticos no acesso aos benefícios.
Sequência
Na sequência, Paulo Almeida, juiz federal em Guarulhos, contribuirá com sua experiência profissional e acadêmica, ampliando o debate sobre aspectos relevantes da atuação previdenciária no julgamento de ações que envolvem alegação de deficiência nos Juizados Especiais Federais.
Aposentadoria
Dando continuidade à programação, Ana Júlia Avansi Osório tratará do tema “Aposentadoria da Pessoa com Deficiência: Desafios e Oportunidades no Mercado de Trabalho”, apresentando uma análise técnica aliada à realidade social e profissional, com foco na efetivação de direitos e na atuação estratégica do advogado previdenciarista.
Etapa final
Na etapa final do simpósio, Ana Júlia Kachan e Maura Feliciano conduzirão, em conjunto, a palestra “A Prática do Auxílio-Acidente”.