Lance Livre 23-02-2019

Cartilha do

sindicato

O Sindicato dos Servidores Municipais de Suzano disponibiliza gratuitamente uma cartilha com explicações sobre as situações e formas de combate aos assédios moral e sexual no ambiente de trabalho. A informação é da assessoria de imprensa da entidade.

Objetivo

O objetivo da cartilha é reforçar o conhecimento dos funcionários sobre as leis e maneiras de se prevenir e combater o problema, segundo informações encaminhadas pela assessoria do sindicato.

Informação

De acordo com o presidente do sindicato, Claudio Aparecido dos Santos, o Ted, é a partir da informação que o trabalhador começa a mudar a sua realidade e impede que o ambiente de trabalho se transforme num cotidiano amargo, marcado pela humilhação, o sofrimento e o medo.

Proteção

Ele disse que o material também visa garantir a proteção contra as práticas de assédio com base tanto nos acordos coletivos, quanto no embasamento da própria lei.

Exemplos

A cartilha traz exemplos de formas de assédio, das mais óbvias, como o assédio sexual descarado, às mais sutis, como abusos psicológicos e pequenas situações cotidianas.

Base nas leis

O material sobre assédio foi desenvolvido com base nas leis que tratam do assunto e no trabalho de especialistas sobre o ambiente funcional.

Disposição

A cartilha está disponível em sua versão física na sede do Sindicato dos Servidores de Suzano e em versão digital no site oficial do sindicato, o www.sservidores.org.br.