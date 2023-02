Lance Livre 23-02-2023

Chuvas

As chuvas que atingem as cidades do Alto Tietê com inundações deixam os prefeitos preocupados.



Reunião no DAEE

Por meio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), uma reunião deve ser marcada com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), além de autoridades do governo.



Objetivo

O objetivo é pedir ajuda ao Estado para tentar combater as enchentes nas cidades.



Campanha da Fraternidade

O bispo diocesano dom Pedro Luiz Stringhini presidiu a missa e a abertura da Campanha da Fraternidade 2023 na Catedral Sant’Ana, (O DS traz informações sobre a campanha).



Igreja

Segundo a igreja, a Quarta-feira das Cinzas é uma data penitencial, em que os cristãos manifestam o desejo pessoal de conversão a Deus.



Envio de alimentos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), disse ontem que está “acompanhando a triste situação do litoral paulista, que foi castigado pelas fortes chuvas”.



Apoio

Ashiuchi entrou em contato com os prefeitos das cidades do litoral norte e adiantou um apoio da população suzanense às famílias atingidas.



Fundo Social

O Fundo Social e o Suzano Vôlei vão destinar parte dos alimentos arrecadados no próximo jogo, em 27 de fevereiro, às cidades do Litoral. Será uma forma de ajudar quem mais está precisando neste momento. (O DS traz os detalhes da campanha na edição desta quinta-feira).



Bolsa Família

O ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias, afirmou que a pasta agilizará o pagamento do Bolsa Família para as vítimas dos temporais no litoral norte de São Paulo.



Unificado

Segundo o governo federal, para facilitar para as famílias, o pagamento de março será unificado, feito no dia 20 para todas as famílias dos municípios atingidos e com decreto de emergência e calamidade.