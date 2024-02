LANCE LIVRE 23-02-2024

PSDB

O PSDB está se movimentado. No Estado, o Diretório fará uma eleição para a nova presidência no próximo domingo, 25 de fevereiro. Lideranças do partido se uniram para formar uma chapa única, dando lugar às comissões provisórias, que seguiam nas tomadas de decisões desde o final de 2023.



Gerice no partido tucano?

Em Suzano, o bastidor político especula que a vereadora Gerice Lione (PL) “corre para conquistar o partido”. A pergunta que fica: ela disputará como candidata a prefeita pelo PSDB?



Paulinho da Força em Suzano

O metalúrgico, sindicalista e deputado federal pelo Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, estará em Suzano para uma visita ao escritório político da Federação Suzano da Esperança - PT, PC do B e PV.

Nova executiva

Paulinho da Força também presidirá, em Suzano, a cerimônia de posse da nova executiva local do partido. A visita de Paulinho acontece neste sábado (24), às 10 horas no escritório político da Federação Suzano da Esperança (Rua Eliziel Alves Costa, 276).



Apoio a Walmir

Paulinho vai declarar apoio ao atual vice-prefeito e ex-secretário de Cultura, Walmir Pinto, pré-candidato a prefeito pela Federação.



Liderança

A nova executiva do Solidariedade, em Suzano, será liderada pelo presidente Saulo Pereira.



Caio Cunha se reúne com o governador

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha (Podemos), esteve ontem no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para discutir “temas importantes para Mogi”.