LANCE LIVRE 23-02-2025

Edirlei solicita serviços de limpeza

Após solicitação do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o Professor Edirlei, a Prefeitura de Suzano, por meio do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, incluiu no cronograma os serviços de limpeza, capinação e zeladoria das estradas dos Fernandes e Matsuzaki, na região da Casa Branca.



Mensagem

“Recebi esta demanda de munícipes e estive recentemente com o secretário, para fazer a solicitação diretamente a ele”, explicou professor Edirlei.



Assistência e Fundo Social visitam instituições

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul, visitou duas Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e também à residência inclusiva da cidade, sendo serviços conveniados junto à Prefeitura.



Acompanhamento

Ao lado do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, a primeira-dama acompanhou de perto o trabalho desenvolvido nas ILPIs Casa São Vicente de Paulo e Recanto Girassol, geridas pela Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) e pela Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), nos bairros Parque Maria Helena e Vila Urupês, respectivamente.



Manutenção

Por meio da parceria com a Prefeitura de Suzano, as unidades promovem a manutenção diária de suas atividades, incluindo as demandas relacionadas a recursos humanos, com equipe formada por assistente social, cuidador, auxiliar de limpeza e cozinheiro, por exemplo. Já na Residência Inclusiva, também gerida pela Aadvis, são 20 vagas para o acolhimento institucional no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.