LANCE LIVRE 23-04-2023

Reajuste salarial de 9%

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou, na semana passada, o projeto de lei de autoria da Prefeitura para um reajuste salarial de 9% aos servidores públicos municipais.



Percentual

O percentual contempla um aumento real de 1,68%, além da correção da inflação de 7,32%, medida de janeiro a dezembro de 2022 pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



Recomposição

A recomposição será aplicada sobre os vencimentos de servidores da Prefeitura, Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), Instituto de Previdência Municipal (Iprem) e Consórcio Regional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Cresamu).



Data-base

Como a data-base do reajuste é o mês de março, a diferença virá de forma retroativa, no pagamento de abril (previsto para ser realizado em 5 de maio).



Aprovação

Ainda na terça-feira, a Câmara aprovou o projeto de Resolução de autoria da mesa diretiva que reajusta, também em 9%, os vencimentos dos servidores do Legislativo.



Cultura de Paz

Cerca de 100 pessoas participaram de um ato simbólico na Escola Municipal Coronel Almeida, no Centro de Mogi das Cruzes, para reforçar as ações de Cultura de Paz nas unidades escolares da rede municipal de ensino.



Pais e alunos

Pais, alunos, a equipe da escola, guardas municipais e servidores de diferentes secretarias participaram da atividade, que destacou os valores do respeito, ética, empatia e também ações contra o bullying.