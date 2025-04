LANCE LIVRE 23-04-2025

Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano lança a “Campanha do Agasalho 2025” nesta sexta-feira (25/04), às 15 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista).

Mobilização

O evento abre caminho para a mobilização destinada à arrecadação de itens de vestuário, que será viabilizada por meio da oferta de cerca de 80 pontos de doação.

Tema

Com o tema “Cubra Suzano de amor”, a iniciativa vai contemplar famílias em situação de vulnerabilidade com as peças que serão recolhidas, incluindo casacos e cobertores em bom estado, a partir da organização de bazares solidários.

Ações

As ações deverão se desenvolver nos mesmos moldes dos anos anteriores, chegando a locais de grande circulação como centros comerciais e aos bairros dos quatro cantos da cidade, para manter os números expressivos de arrecadação.

Semana da Criatividade e Inovação

A Semana da Criatividade e Inovação de Suzano agora é parte do calendário oficial de festividades da cidade. A lei, de autoria do vereador Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame, foi publicada sexta-feira passada (18) no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Comemoração anual

A Semana da Criatividade e Inovação de Suzano deve ser comemorada anualmente a partir de 21 de abril, em alusão ao Dia Mundial da Criatividade e da Inovação. O evento será realizado por meio palestras, seminários ou simpósios.

Objetivos

Entre os objetivos da Semana da Criatividade e da Inovação estão valorizar a criatividade e a inovação como ferramentas de desenvolvimento econômico; estimular a implementação de projetos e políticas públicas voltadas ao tema; fomentar a educação e o desenvolvimento de habilidades.