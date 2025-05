LANCE LIVRE 23-05-2025

‘SuperAção SP’

A Prefeitura de Suzano participou nesta terça-feira (20) do lançamento do programa “SuperAção SP”, uma iniciativa do Governo do Estado voltada à superação da pobreza por meio da inclusão produtiva, proteção social e acesso a oportunidades. A informação é da Secretaria de Comunicação Pública (Secop).



O evento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes, sede do Poder Executivo paulista, na capital, e reuniu representantes de dezenas de municípios que, assim como Suzano, estão engajados na promoção de políticas públicas para transformar a realidade de famílias em situação de vulnerabilidade.





O programa, idealizado pelo Fundo Social de São Paulo, é estruturado em três eixos estratégicos: "Desenvolver", "Proteger" e "Incluir". Entre as ações previstas, o destaque é o projeto "Caminho da Capacitação", que contará com cerca de 30 carretas-escola percorrendo diversas cidades.

A iniciativa oferecerá mais de 65 cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de gastronomia, beleza, moda, tecnologia, manutenção industrial e outros segmentos com alta demanda de mercado. A proposta é atender especialmente mulheres chefes de família, pessoas desempregadas e beneficiários de programas sociais, promovendo autonomia e protagonismo social.





Representando o município, estiveram presentes a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Arrones Júnior.



Durante o encontro, a presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, reforçou o convite para que os municípios integrem o programa e destacou o papel das primeiras-damas na articulação das ações locais.