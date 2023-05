LANCE LIVRE 23-05-23

Na luta contra o racismo

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, repudiou, pelas redes sociais, as onfensas racistas sofridas pelo jogador brasileiro Vinicíus Jr. em jogo do Real Madri na Espanha.



Até quando?

“Não foi a primeira, nem a segunda nem a terceira. Até quando vamos acompanhar cenas como essa?”, disse o prefeito.



Ministério da Igualdade Racial

O prefeito lembrou que o Ministério da Igualdade Racial notificará as autoridades espanholas e a La Liga. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai encaminhar ofício para a Fifa.



Associações de apicultores

As associações de apicultores do Estado de São Paulo estão aumentando a produção e venda de mel em suas cooperativas, por meio do programa Colmeias.



Apoio da empresa Suzano

A iniciativa tem o apoio da Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto. Somente em 2022, foram produzidas pelo programa mais de 264 toneladas de mel, com uma média de produtividade de 15,58 kg/colmeia.



Desde 2005

Desde 2005, o programa auxilia apicultores na gestão, produção e comercialização do produto, cedendo áreas da base florestal da empresa para pasto apícola. Além disso, a Suzano incentiva a criação dos Arranjos Produtivos Locais (APL), união de apicultores(as) e empresas de um mesmo território que cooperam para potencializar a apicultura em suas localidades, sempre pensando na geração de renda e na promoção do desenvolvimento sustentável no campo. A empresa tem como objetivo tirar, até 2030, 200 mil pessoas da linha de pobreza em suas áreas de atuação.