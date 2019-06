Lance Livre 23-06-2019

PSDB e as eleições

Depois de realizar convenção nacional em Brasília, para eleger o ex-ministro e ex-deputado federal Bruno Araújo (PE), 47 anos, como o 12º presidente nacional do partido, o PSDB já se prepara para as eleições municipais em 2020.

Disputa

A expectativa é grande em colocar na disputa as candidaturas próprias. O novo presidente nacional sucede o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, para mandato de 2 anos (2019-2021).

Expectativa

Há grande expectativa de que, por exemplo em Suzano, o PSDB possa lançar um candidato a prefeito, assim como em outras cidades da região.

PP

O Partido Progressista (PP) terá papel importante nas cidades da região. Conforme o DS mostrou no Alto Tietê, os progressistas são a maioria.

122 mil

Só para se ter uma ideia, o Alto Tietê tem 122.711 eleitores filiados a partidos políticos. O Progressistas (PP) é a sigla com o maior número de simpatizantes, com 13.061. Seguido do Partido dos Trabalhadores (PT), totalizando 12.798; Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com 11.723; e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que conta com 10.093 filiados.

Resultados

Legislativos

A Câmara dos Deputados inaugurou a página Resultados Legislativos dentro de seu portal na internet. A página reúne pela primeira vez dados de votações e reuniões da Câmara, dando um panorama anual dos trabalhos da Casa.

Acesso

Ao escolher o ano a ser consultado, o cidadão tem acesso ao número consolidado de propostas votadas pela Câmara no período, tanto no Plenário quanto nas comissões. Além disso, é possível saber quais foram os temas mais votados e o número de propostas aprovadas e rejeitadas, por tipo de proposta (medida provisória, projeto de lei, etc.). A página também mostra o número de horas de debates e votações realizadas na Casa. No Plenário, os trabalhos envolvem sessões de votação, de discursos e solenes.