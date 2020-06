Lance Livre 23-06-2020

Campanha

A primeira-dama Larissa Ashiuchi enfatizou a importância da Campanha “Sinal Vermelho”. A iniciativa busca estimular as denúncias de violência doméstica, que aumentaram durante o isolamento social.

Na palma da mão

A vítima pode usar uma caneta ou um batom vermelho para marcar um 'X' na palma da mão, para que a pessoa que ver acione a polícia. “Em alguns estados e cidades as mulheres vítimas de agressão podem buscar socorro em farmácias, porém vejo da importância das mulheres vítimas buscarem ajuda em qualquer lugar, seja mercado, banco, etc”, disse Larissa.

Basta!

Segundo ela, “o sinal vermelho, destaca para um basta!”. Ela disse que a comunicação entre a vítima e aquele que pode salvar a vida dela não precisa de palavras, nem expressões, o símbolo é um 'X' vermelho na palma da mão.

Comércio de Mogi

O comércio de Mogi tem novos horários desde ontem, com a adoção de período de 4 horas de funcionamento. A decisão foi tomada após videoconferência, realizada com a participação do prefeito Marcus Melo (PSDB), secretários municipais, representantes de entidades representativas dos comerciantes e o promotor de Justiça Fernando Lupo.

Seguir decreto

O promotor de Justiça afirmou que os municípios são obrigados a seguir o decreto estadual, que estabelece um máximo de quatro horas por dia para a Fase Laranja do Plano São Paulo.

Alteração

Com a alteração, o comércio de rua passará a funcionar das 11 às 15 horas, os escritórios, das 13 às 17 horas, e o shopping, das 15 às 19 horas. De acordo com as normas estabelecidas pelo Plano São Paulo, os estabelecimentos do comércio de rua, serviços e shopping center podem funcionar com até 20% de sua capacidade e adotando as medidas de controle para prevenção da disseminação do novo coronavírus.

Participação

de jovens

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou a campanha digital “Eu na Prefeitura, Eu na Câmara”. A iniciativa tem o objetivo de incentivar o público jovem a participar ainda mais das discussões políticas da sua cidade, bem como de alertar esses eleitores sobre a importância do voto consciente.