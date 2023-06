LANCE LIVRE 23-06-2023

Inaugurações em Itaquá

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), segue com inauguração de obras. Na quarta-feira (21), ele entregou a quadra poliesportiva do Jardim Coqueiro.





Contrapartida

A obra foi realizada por meio de uma contrapartida da iniciativa privada, ou seja, sem custo para o município. O objetivo é ampliar e estimular a prática esportiva, além de oferecer mais lazer ao bairro.



R$ 200 mil

Avaliada em aproximadamente R$ 200 mil em uma área de 378 m², a nova estrutura possui iluminação de LED.



1ª Pré-Conferência da Assistência Social

A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos realizou na quarta-feira (21) a 1ª Pré-Conferência Municipal de Assistência Social, na Vila Margarida. Segundo a Prefeitura, o compromisso possibilitará a participação social mais representativa das organizações da sociedade civil, usuários, trabalhadores e representantes do poder público.



Cinco encontros

A Prefeitura de Ferraz informou que serão cinco encontros para debater e avaliar as políticas do Sistema Único de Assistência Social (Suas), por meio dos temas “Financiamento”, “Controle Social”, “Articulação Entre Segmentos”, “Serviços, Programas e Projetos” e “Benefício e Transferência de Renda”.



Fortalecimento

De acordo com a Prefeitura, a expectativa é de apresentar propostas para o fortalecimento do Suas com deliberações em âmbito estadual e nacional, considerando as competências de cada ente federativo.