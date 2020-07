Lance Livre 23-07-2020

Fundeb

A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/15, que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb) e eleva a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio.

PSL

Dos sete deputados que votaram contra o texto, seis são do PSL e aliados do presidente Jair Bolsonaro. São eles: Márcio Labre (PSL-RJ), Luiz Phillipe de Orleans e Bragança (PSL-SP), Júnio Amaral (PSL-MG), Filipe Barros (PSL-PR), Chris Tonietto (PSL-RJ) e Bia Kicis (PSL-DF). Também votou contra o deputado Paulo Martins (PSC-PR).

Rodrigo Gambale

Ontem, a Coluna Lance Livre ouviu o deputado estadual Rodrigo Gambale, que também é do PSL e que tem como base eleitoral a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Apesar de não fazer parte do Congresso e sim da Assembleia Legislativa, Gambale falou sobre a votação dos colegas deputados federais do seu partido.

Seria favorável

Segundo Gambale, se pudesse votar, seria favorável ao Fundeb. “Não cabe a mim opinar sobre a decisão da bancada federal. Não sei qual o fundamento do partido para votar contra’, disse Gambale.

Importância

O deputado estadual do PSL disse que tem consciência da importância dos recursos do Fundeb. Segundo ele, os municípios não têm como se sustentar sem essa verba.

Ciesp

As diretorias do Alto Tietê e de São José dos Campos do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) promovem hoje, das 19 às 20 horas, uma live para debater a Reorganização das Cadeias Produtivas Mundiais e as Mudanças no Mercado Brasileiro no cenário de pandemia e pós-quarentena para a indústria.

Comando

A live será comandada por Alexandra Gioso, diretora de Relações Internacionais da Fiesp/Ciesp, CEO da AGGlobal e diretora da Hub 55 Brasil; Wladimir Machado, presidente da Camex, diretor da WT Comércio Exterior e coordenador do Núcleo de Exportação Ciesp Alto Tietê; Fábio Hoels de Matos, advogado empresarial, diretor jurídico do Grupo Elgin e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB/MC; e Fernando Campos, diretor geral da Ponsse Brasil.