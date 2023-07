LANCE LIVRE 23-07-2023

‘Tapa-Buraco’

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana executou a operação “Tapa-Buraco” em 434 ruas das regiões central, norte e sul de Suzano no primeiro semestre deste ano. O levantamento foi divulgado na semana passada.



Período

No período, foram promovidas melhorias em 64 vias em janeiro; 67 em fevereiro; 92 em março; 48 em abril; 94 em maio e 69 em junho. A incidência maior de serviços ocorreu no mês de maio, que é dedicado à segurança no trânsito. No período, as melhorias foram promovidas em ruas de 49 bairros.



Região central

Na região central, ao longo dos seis primeiros meses, os trabalhos foram efetuados em vias como a Estrada dos Fernandes, no Parque Santa Rosa; a Avenida Armando de Salles Oliveira e a Avenida Mogi das Cruzes, no Parque Suzano.





Agasalhos

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Suzano recebeu a doação de aproximadamente 200 itens entre cobertores e peças de roupa por parte de um grupo de transportadores escolares do município.



Entrega

A entrega ocorreu na sede da entidade e foi acompanhada pela diretora do órgão, Beatriz Leite, e pelo secretário municipal de Governo, Alex Santos. Todos os itens serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade por meio da Campanha do Agasalho.



Três anos da

Escola do Jardim Nova América

A Escola Municipal Zaira Assen Torrano, no Jardim Nova América, distrito de Palmeiras, completou na terça-feira (18) três anos de funcionamento. Ao longo deste período, a unidade atendeu 690 alunos, visando assegurar o máximo de conforto e segurança aos pequenos estudantes, segundo a Prefeitura de Suzano. O espaço conta com sete salas de aula e 35 profissionais atuando diretamente no processo educacional.