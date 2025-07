LANCE LIVRE 23-07-2025

Ofício

O vereador Artur Takayama (PL) está na ativa em sua atuação como vereador. Nesta terça ele enviou um ofício à EDP cobrando a manutenção de um poste que está afundando no bairro Jardim São Luiz.



Problema em poste

Ele explicou que, ao vistoriar a região, identificou o poste na Rua Batista Renzi, na altura do número 25, bem em frente a um edifício. “É uma situação preocupante”, afirmou. “Há uma erosão na calçada que está comprometendo a base do poste de energia elétrica”, acrescentou.



“Risco iminente”

Segundo o parlamentar, a situação é alarmante, pois representa “risco iminente” de acidentes para pedestres e moradores da região. “Caso o poste venha a ceder, os danos podem ser ainda maiores, afetando diretamente a segurança da população local”, argumentou. “Por isso, solicitei à EDP providências urgentes quanto à contenção da erosão e à verificação da estabilidade do poste”, completou.



Cortella em Suzano

A Arena Suzano foi palco nesta segunda-feira (21/07) de um evento marcante que reuniu cerca de 4 mil pessoas, entre educadores, gestores e convidados especiais, com a palestra do renomado filósofo, professor e escritor Mario Sergio Cortella, intitulada “Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes”.



Temas essenciais

Em sua palestra, Cortella não apenas abordou temas essenciais para a educação, como também ofereceu um convite à constante atualização, defendendo a adaptação das escolas às rápidas transformações sociais e tecnológicas. O público acompanhou com entusiasmo as reflexões do filósofo.



Satisfação

Ele falou sobre a satisfação de estar em Suzano se apresentando para 4 mil pessoas e destacou a importância de “fugir do óbvio”. “Eu ficaria aqui por uma hora fazendo uma coisa antiga, mas não velha: uma aula expositiva. Mas os alunos não são os mesmos, então não dá para fazer o mesmo”