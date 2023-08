LANCE LIVRE 23-08-2023

'Baby, me Leva!'

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, alcançou a marca especial de 1.020 animais adotados.



Edição

O número foi obtido após a execução de mais uma edição do projeto “Baby, me Leva!”, a 15ª do ano, no último domingo (20/08), no Parque Municipal Max Feffer. A atividade contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi e do secretário André Chiang, além do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.



Milésima

A milésima adoção ficou por conta das novas guardiãs Elisângela Gomes Barroso de Paula Queiroz e Cíntia Noêmia Queiroz de Paula, moradoras do Jardim Belém, no distrito de Palmeiras, que, ao chegarem ao evento, foram rapidamente conquistadas pelo amor e carinho demonstrados pela cadela Sabrina, de um ano e meio de idade.



Números

Além disso, os números totais de 2023 apontam que novas famílias foram encontradas para 378 cães e 153 gatos, com uma média mensal de 66 adoções.



Previsão

De acordo com o Meio Ambiente suzanense, a previsão é de que o próximo evento presencial seja realizado em 3 de setembro. Os interessados em participar devem estar em posse de um documento de identidade com foto e de um comprovante de residência, tanto original, quanto cópia. Além disso, também é necessário que o candidato seja maior de 18 anos.



Parcelamento

A edição 2023 do Programa de Parcelamento Mogiano (PPM) fechou a terceira semana alcançando 2.574 acordos para regularização de dívidas. O balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Finanças compreende o período de 1 a 18 de agosto. O valor total parcelado ultrapassa R$ 16 milhões, mas o volume efetivamente pago é de R$ 1,2 milhão, pois a entrada dos recursos depende da efetivação do pagamento das parcelas, ao longo dos meses.