LANCE LIVRE 23-08-2025

Conselho de Turismo em Poá

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Poá apresenta na segunda-feira, dia 25, às 18h30, o novo Calendário Turístico Municipal. A apresentação e votação da versão final da proposta será no auditório da Associação Comercial e Industrial de Poá (Acipoá). A população está convidada a participar. A informação é da assessoria de imprensa do conselho.





15 meses

Ao longo de 15 meses, o Comtur se debruçou em pesquisar e coletar informações a respeito dos eventos, festividades e datas comemorativas da cidade de Poá. Após este trabalho que envolveu a realização de audiências e consultas públicas, reuniões setoriais e pesquisa legislativa, na última quarta-feira, os conselheiros fizeram a revisão final da proposta, que agora será apresentada aos munícipes e gestores e votada em reunião extraordinária.

Principais festividades

O Calendário Turístico vai reunir as principais festividades e eventos realizados na cidade de Poá, que tenham o foco na atração de visitantes de outras localidades para usufruir dos serviços e produtos desenvolvidos no município.



Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos) visitou a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande para acompanhar de perto as políticas públicas voltadas para as mulheres no município.



Aprendizado

Ela estava acompanha da vereadora de Ferraz, Selma Francisca dos Santos. Segundo a prefeita, foi “um importante momento de aprendizado e troca de experiências, que vai levar para Ferraz”.