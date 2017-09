Lance Livre 23-09-2017

Frente

Parlamentar

A Frente Parlamentar pela Habitação e Reforma Urbana, criada e coordenada pela deputada estadual Márcia Lia, promove a audiência pública “Desmonte do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’”, no dia 4 de outubro, a partir das 10 horas.

Interessante

ao Alto Tietê

O assunto também interessa as cidades do Alto Tietê. Segundo ela, o governo federal fez muitas mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida, prejudicando principalmente as faixas de renda mais baixas e projetos com entidades e associações.

Audiência

A audiência pública terá a presença de representantes do Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e deputados federais que trabalham com habitação e moradia para discutir os cortes do programa “Minha Casa, Minha Vida”, além da Lei Federal 13.465, que trata da regularização fundiária rural e urbana.

Série de obras

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) autorizou, esta semana, uma série de obras que vão ampliar o tratamento de esgoto na capital e na Grande São Paulo.

Investimentos

Os investimentos da Sabesp somam R$ 624 milhões, fazem parte do Projeto Tietê e vão gerar 2.580 empregos diretos e indiretos.

Obras paralisadas

O problema são as outras obras paralisadas e ainda não entregues nas cidades da região.

Pacote de ações

Em relação às obras de esgoto, segundo o governo do Estado, o pacote de ações inclui a instalação de grandes tubulações e de estações de bombeamento que vão beneficiar o centro e as zonas leste, norte e oeste da capital, além das cidades de Barueri, Cotia, Itaquaquecetuba, Osasco e Suzano.

2,2 milhões

de pessoas

Com essas obras, o esgoto gerado por 2,2 milhões de pessoas será enviado para estações de tratamento, contribuindo para a revitalização do Rio Tietê e de seus afluentes, entre eles rios importantes como o Tamanduateí e o Cabuçu de Baixo.