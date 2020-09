Lance Livre 23-09-2020

Projeto de

combate ao

coronavírus

A Câmara de Suzano vota hoje projeto que propõe ações de proteção ao coronavírus nas escolas municipais.

Proposta

A proposta prevê a implementação de mecanismos de sanitização e uso de máscaras para os alunos, professores e funcionários das escolas da rede de educação da cidade.

Secretaria

de Educação

De acordo com o projeto, a Secretaria da Educação de Suzano deverá disponibilizar álcool em gel em todas as escolas. As máscaras de proteção facial nos alunos deverão ser providenciadas pelos pais, mesmo sendo seu uso facultativo pelos estudantes das escolas.

Encontro de

Educação

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) promove hoje, a penúltima sessão do 1º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê.

Participação

O evento conta com a participação de mais de seis mil profissionais das redes municipais de ensino da região.

Base Curricular

O encontro desta semana vai discutir “A Base Nacional Comum Curricular e os Desafios para sua Implementação” neste período de pandemia e restrição das atividades presenciais.

No centro

do debate

No centro do debate estarão as palestrantes convidadas Rita Coelho, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) e ex-coordenadora de Educação Infantil do MEC, e Zilma Moraes, doutora em Psicologia e participante ativa do debate sobre a Base Curricular.

Transmissão

A transmissão é aberta ao público pela internet a partir das 18h30 (acesso pelo portal www.forumeducacaoaltotiete.com.br).