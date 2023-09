LANCE LIVRE 23-09-2023

Audiência pública de Finanças

A Câmara de Suzano vai sediar na segunda-feira (25), a partir das 17 horas, audiência pública da Secretaria de Planejamento e Finanças para prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2023.



Participação

O público poderá participar de forma presencial da audiência, no Plenário da Casa de Leis. A reunião também terá transmissão ao vivo pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).



OAB Itaquá entrega

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) promoveu a cerimônia de entrega de carteiras para 15 novos advogados na noite da última quinta-feira (21/09). A solenidade aconteceu no salão da entidade e contou com a presença de nomes importantes da advocacia do Alto Tietê, além de amigos e familiares dos novos profissionais.



Presidente

Na oportunidade, o presidente da subseção e presidente do Colégio de Presidentes do Alto Tietê, Jairo Saturnino Mendes, conduziu a outorga das carteiras aos novos advogados, oficializando o compromisso destes com o exercício do Direito. Segundo o mandatário, os 15 novos membros agora se unem aos mais de 700 profissionais inscritos na OAB Itaquá.



Rodrigo Gambale

Como membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) votou a favor do projeto que garante por até 6 meses o pagamento de auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica.



Sancionada

O deputado lembrou que a medida foi sancionada para reforçar a proteção já prevista pela Lei Maria da Penha às vítimas, possibilitando que elas encontrem moradia e proteção adequadas.