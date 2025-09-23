LANCE LIVRE 23-09-2025

Ashiuchi anuncia ônibus elétrico

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, anunciou, nesta segunda-feira (22), que a Capital bateu mais um recorde histórico: a cidade com a maior frota de ônibus elétricos do País.



Dia Mundial Sem Carro

A novidade foi compartilhada durante o Dia Mundial Sem Carro. Ashiuchi fez o anúncio ao lado do prefeito Ricardo Nunes. Foram entregues mais 120 veículos eletrificados, totalizando 960 não poluentes, sendo 760 elétricos e 200 trólebus.





Avanço

“É um importante avanço na descarbonização e sustentabilidade da maior cidade da América Latina, sobretudo pelos benefícios ao Meio Ambiente. Com a nova entrega, a cidade deixa de emitir 10,4 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera por ano, já que cada ônibus movido a diesel emite, anualmente, 87 toneladas, e equivale a 6.464 árvores”, disse Ashiuchi.



Dia do Tietê

A Secretaria de Meio Ambiente e Logística (Semil) e a Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI) anunciaram, nesta segunda-feira (22), em evento no Parque Ecológico do Tietê (PET), a abertura de consulta pública para Parceria Público Privada (PPP) com foco em resiliência climática, desassoreamento e revitalização dos rios Tietê e Pinheiros.



Projeto

O projeto, qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), prevê investimento de R$ 9,5 bilhões para a prestação de serviços pelo período de 15 anos e traz novidades como ampliação do serviço de retirada de lixo superficial e a implementação de projeto paisagístico que amplie a restauração e a convivência da população com o rio. Durante o evento também foi apresentado o projeto do novo Parque Salesópolis, que terá investimento de R$ 158 milhões.