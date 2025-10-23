LANCE LIVRE 23-10-2025

Núcleo de Acompanhamento aos Servidores

A Secretaria de Administração de Suzano realizou, na quinta-feira, um encontro especial em homenagem aos servidores que integram o Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no Centro.



Presenças

O evento teve as presenças do vice-prefeito Said Raful, do secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione, e da secretária de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães.



Cerimônia

Durante a cerimônia, a secretária de Administração, Cíntia Lira, destacou o comprometimento e a dedicação dos profissionais que desenvolvem as ações do NAS. Os servidores foram homenageados com certificados de agradecimento, em reconhecimento ao trabalho prestado ao longo do ano e à contribuição para o bem-estar do funcionalismo municipal.



Iniciativas

Ao longo do encontro, foram relembradas iniciativas já consolidadas, como os projetos “Amigo Estou Aqui”, que oferece suporte a servidores em fase de aposentadoria, e “Aconchego”, voltado a gestantes, adotantes e servidoras em licença maternidade.



Ações

Essas ações promovem acolhimento e orientação, reafirmando o compromisso da administração municipal com o cuidado integral aos servidores. Também participaram do evento supervisores de ensino e profissionais da área da saúde que integram as equipes de atendimento e acompanhamento.



Homenagens

Além das homenagens, Cíntia anunciou que a Prefeitura de Suzano irá se adequar à atualização da Norma Regulamentadora nº 01 (NR01), publicada pelo Ministério do Trabalho. A mudança estabelece a implantação do diagnóstico de Riscos Psicossociais, que visa identificar setores com maiores desafios.