Lance Livre 23-11-2019

Pedágio

O consultor técnico em mobilidade urbana e coronel da Polícia Militar, Nobuo Aoki Xiol, disse, em entrevista ao DS, que a instalação de um pedágio na Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, pode prejudicar o comércio existente no Distrito do Taboão, em Mogi das Cruzes.

Mais caro

Ele disse também que pode encarecer o transporte público da cidade para aquela região.

Mais presentes

Xiol explica que os pedágios têm se tornado, cada vez mais, presentes nas vias. O consultor diz também que os pedágios são uma forma de sustentação da economia do Estado.

Equilíbrio

econômico

“Os pedágios tem demonstrado ser uma opção para o equilíbrio econômico do Estado". Mas o consultor técnico ressalta que a construção de pedágios atende a uma questão. "Pedágios são construídos em divisas de municípios, então, esse pedágio deveria ficar na divisa de Mogi com a cidade de Arujá", concluiu.

Secretário

Xiol foi secretário de Transportes em Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. "Quando um pedágio é colocado dentro das delimitações de um mesmo município, você prejudica o tráfego da população entre as regiões. No caso do pedágio da Mogi-Dutra, os prejudicados são as pessoas que precisam acessar o distrito de Taboão ou da Chácara Guanabara. O preço da passagem do transporte público vai aumentar?", questionou Xiol.

Fiscalizações

do Crea

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea), realiza, frequentemente, inúmero ações de fiscalização à edifícios no Estado. Esse trabalho deve ser estendido para as cidades da região.

Números

De acordo com informações do conselho, em 2019, até o mês de setembro, o Crea-SP havia realizado 126 mil ações de fiscalização à obras públicas e edifícios. Sendo 55 mil ações somente na área de construção civil.