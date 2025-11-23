Envie seu vídeo(11) 4745-6900
domingo 23 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 23/11/2025
LANCE LIVRE 23-11-2025

23 novembro 2025 - 05h00Por editoracao

Condemat+  promove  premiação da educação 
O 2º Prêmio Inova Educação, promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), reunirá, na segunda-feira (24), em Mogi das Cruzes, representantes das 14 cidades consorciadas para destacar iniciativas que integram tecnologia, criatividade e cultura digital às redes municipais de ensino. 
 
 
Tema 
O evento é gratuito e será realizado a partir das 17h30, no Clube de Campo. Com o tema “Educação e Cultura Digital: Oportunidades e Desafios”, esta edição reforça o protagonismo de alunos e educadores em projetos que conectam o ambiente escolar às novas ferramentas e linguagens digitais. 
 
 
36 práticas 
Ao todo, 36 práticas pedagógicas e de gestão concorrem nas categorias destinadas a municípios com mais e menos de 100 mil habitantes, resultando em quatro iniciativas premiadas e reconhecidas regionalmente.
 
 
Participação  especial 
A noite contará ainda com participação especial do escritor, músico e jornalista André Curvello, conhecido por quase duas décadas de trabalho na TV Globo e por suas produções infantis, como a série Era Outra Vez. Curvello ministrará uma palestra e conduzirá uma oficina de contação de histórias.
 
 
2024 
Na última edição, realizada em 2024, o Inova Educação reconheceu práticas pedagógicas. Na categoria municípios até 100 mil habitantes o projeto vencedor foi o “Aves de Mairiporã”. Já no grupo de cidades com mais de 100 mil habitantes, a iniciativa premiada foi o "Projeto Escola Aberta: Eu Aprendo com Você", de Itaquá. 