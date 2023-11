LANCE LIVRE 23-11-23

Reuniões em Brasília

O prefeito de Mogi, Caio Cunha, encerrou nesta quarta-feira compromissos em Brasília.



Autoridades

Pelas redes sociais, o prefeito Caio Cunha disse que se reuniu com Renata Abreu e Rodrigo Gambale (Podemos), Ciro Nogueira e Maurício Neves (Progressistas), Baleia Rossi (MDB) e Valdemar Costa Neto (PL).



Habitação

Entre os anúncios feitos na publicação, Mogi será contemplada com 380 unidades habitacionais para famílias em vulnerabilidade.



Wilson Pedroso

O analista político e consultor eleitoral Wilson Pedroso, que já concedeu entrevista ao DS no dia 23 de agosto, agora vai assumir um programa de entrevistas na Rádio Capital. O seu podcast, antes na internet, agora será transmitido na emissora.



Ricardo Nunes

O quadro Política Real irá ao ar semanalmente, às 7h30, trazendo conversas aprofundadas com as principais lideranças da política nacional e de outros setores importantes para o país. Na estreia do novo projeto, Wilson Pedroso recebe o prefeito Ricardo Nunes nos estúdios da Rádio Capital.



Nova campanha

Itaquá lançou, conforme noticiado pelo DS na edição desta quarta-feira, o programa Consciência em Movimento. A ideia, já em prática, é decorar ônibus das linhas municipais com mensagens de conscientização contra o racismo, homofobia, machismo e outros tipos.



Boigues

Pelas redes sociais o prefeito Eduardo Boigues elogiou o projeto. “É mais uma ação promovendo os valores humanos em nossa cidade”. E reforça: “Não se cale, se sofrer algum tipo de preconceito ou assédio, denuncie! Você não está sozinho nessa luta”.