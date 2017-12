Lance Livre 23-12-2017

Datas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na semana passada, série de datas das eleições do ano que vem.

Convenções

As convenções para a escolha dos candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal, deputado estadual ou distrital deverão ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.

Propaganda

eleitoral

No dia 16 de agosto, passa a ser permitida a realização de propaganda eleitoral, como comícios, carreatas, distribuição de material gráfico e propaganda na internet (desde que não paga), entre outras formas.

Debates

e comícios

Os debates no rádio e na televisão só poderão ser realizados até 4 de outubro, admitida a extensão do debate cuja transmissão se inicie nesta data e se estenda até as 7 horas do dia 5.

Propaganda

política

No dia 4 também termina a propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios, com exceção dos que forem encerramento de campanha, que poderão ser prorrogados por mais duas horas.

Biometria

A Justiça Eleitoral (JE) paulista cadastrou, até o momento, a biometria de 10.510.058 (32,1%) eleitores no Estado de São Paulo em um quantitativo total de 32.715.058.

4 milhões

Neste ano, desde janeiro até segunda-feira (18), 4 milhões participaram da coleta de dados biométricos, número superior ao de 2016, que foi de aproximadamente 2 milhões e meio.

Meta

A Justiça Eleitoral de São Paulo atingiu a meta de 4 milhões de eleitores com biometria coletada estipulada para 2017. O objetivo da JE é cadastrar a biometria de todo o eleitorado do Brasil até 2022.