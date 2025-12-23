LANCE LIVRE 23-12-2025

Mobilização na entrega do Trecho Norte do Rodoanel
Uma grande mobilização de lideranças do PL marcou a entrega do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas nesta segunda-feira (22). O evento, além de contar com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado.
Autoridades
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, marcaram presença junto com o prefeito da Capital Ricardo Nunes (MDB). (O DS traz reportagem na editoria de Cidades).
Trecho 1
O governador entregou o trecho 1 do Rodoanel Norte, uma obra estratégica com 24 km de extensão que liga a Dutra à Fernão Dias e representa avanço para a mobilidade e o desenvolvimento da região.
Nova ligação
De acordo com Ashiuchi, “a nova ligação fortalece o Alto Tietê, melhora a fluidez do trânsito e impulsiona o desenvolvimento”.
Ashiuchi no tetra do Corinthians
O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e a ex-primeira-dama Larissa participaram da comemoração da torcida do Corinthians, que ganhou o tetracampeonato da Copa do Brasil no domingo ao vencer o Vasco por 2 a 1.
Comemoração
A comemoração ocorreu no Boteco Mathias, em Suzano. Ashiuchi comemorou bastante com bandeira e cântico do hino do time paulista.